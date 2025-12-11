POL-HS: Werkzeug aus Rohbau entwendet
Erkelenz-Gerderath (ots)
Zwischen dem 9. Dezember (Dienstag), 15.15 Uhr, und dem 10. Dezember (Mittwoch), 07.20 Uhr, drangen Unbekannte in der Lauerstraße gewaltsam in einen Rohbau ein und entwendeten hieraus diverse Werkzeuge.
