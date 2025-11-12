Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Einsatz am Rudolf-Diesel-Weg: Brand in Abluftanlage

Langenfeld (ots)

Am Dienstag, den 11.11.2025 um 10.59Uhr, wurde die Feuerwehr Langenfeld zu einem Brand auf dem Rudolf-Diesel-Weg alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte die Feuerwehr schnell fest, dass es sich in einem Gewerbebetrieb um eine brennende Abluftanlage handelte.

Dank des schnellen Eingreifens konnte das Feuer nach nur 45 Minuten unter Kontrolle gebracht werden.

Während des Einsatzes sicherte die Freiwillige Feuerwehr Langenfeld zudem den Grundschutz für die Stadt.

Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle gebunden

Polizei und Rettungsdienst unterstützten ebenfalls vor Ort.

Der Einsatz konnte erfolgreich nach zwei Stunden abgeschlossen werden, ohne dass Personen zu Schaden kamen.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell