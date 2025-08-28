Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Schwerer Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße - drei Schwerverletzte

Langenfeld (ots)

Am Dienstag, den 26. August 2025, wurde die Feuerwehr Langenfeld um 9:56 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Düsseldorfer Straße alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person". Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Ein Pkw war mit einem Motorrad kollidiert und durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite geschleudert worden. Eine Person war im Fahrzeug eingeschlossen und konnte dieses nicht eigenständig verlassen. Die Feuerwehr leitete sofort die technische Rettung ein. Aufgrund des sich drastisch verschlechternden Allgemeinzustands der Fahrzeuginsassin musste eine Sofortrettung durchgeführt werden. Die beiden Personen auf dem Motorrad erlitten schwerste Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle wurden sie jeweils mit Rettungshubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Pkw-Insassin wurde ebenfalls nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Düsseldorfer Straße war für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme rund 3,5 Stunden voll gesperrt. Neben der Feuerwehr waren Rettungsdienst, zwei Rettungshubschrauber sowie die Polizei im Einsatz.

