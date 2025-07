Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbrüche in Jena

Weiterhin Vorsicht des Jenaer Bürgers geboten

Jena (ots)

Erhöhte Aufmerksamkeit der Bewohner von Mehrfamilienhäusern in Lobeda und Winzerla ist noch immer geboten. So kam es erneut zu einer Häufung von angegriffenen Kellerverschlägen, welche unbekannte Täter in Wohnblöcken in Lobeda Ost und West versuchten aufzubrechen. Dies gelang unter anderem in der Tieck- und Binswangerstraße. Hier wurden insgesamt 14 Kellerboxen angegriffen und ein größerer Sachschaden verursacht.

Die Bewohner aller Mehrfamilienhäuser sind daher weiterhin zur Vorsicht angehalten, sollten sich Unbefugte Personen in deren Wohnbereich aufhalten und einen unseriösen Eindruck hinterlassen. Scheuen Sie im Zweifelsfall nicht den zuständigen Sicherheitsdienst oder die Polizei zu kontaktieren, wenn sie den Verdacht eines Einbruches haben. Hinweise zu Einbrüchen können Sie neben den bekannten Alternativen jederzeit senden an:

