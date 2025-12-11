Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Besinnliche Stunde - Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt lädt zur Waldweihnacht ein.

Norderstedt (ots)

Bereits seit 1976 lädt die Freiwillige Feuerwehr Garstedt am letzten Samstag vor Heiligabend zur traditionellen Waldweihnacht ein. Die 47. Auflage findet in diesem Jahr am Samstag, den 20. Dezember, statt.

Die stimmungsvolle Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Schauplatz ist das Forstgehege "Syltkuhlen" - eine Lichtung mitten im Wald, fernab von Verkehr und Trubel. Genau diese besondere Atmosphäre macht die Waldweihnacht seit Jahrzehnten zu einem festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Norderstedt.

Musikalisch gestaltet wird der Abend von der BigBand der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt, dem Kinderchor der Grundschule Niendorfer Straße, der Jagdhornbläsergruppe Bullenkuhlen und dem gemischten Chor "Die Kummies". Pastor Martin Lorenz von der Emmaus-Kirchengemeinde Norderstedt wird zudem eine Weihnachtsgeschichte vortragen und so zum besinnlichen Innehalten einladen.

Ein wesentliches Merkmal der Waldweihnacht ist ihr bewusst unkommerzieller Charakter: Es gibt keinen Verkauf vor Ort - jeder bringt sich sein Heißgetränk und eventuelle Verpflegung selbst mit, ganz nach persönlichen Vorlieben. Diese einfache, gemeinschaftliche Form des Zusammenseins gehört seit jeher zum Reiz und zur Authentizität der Waldweihnacht.

Auch der Weihnachtsmann hat sein Kommen angekündigt. Er wird unterstützt von einem Engel und verteilt kleine Überraschungen an die jüngsten Gäste.

Veranstaltungsort ist die Lichtung beim Waldinformationspunkt der NABU-Gruppe, der früheren Wetterschutzhütte der Waldjugend. Der Zugang erfolgt über den Friedrichsgaber Weg und den Harthagen. Die letzten Meter sind ausschließlich zu Fuß zurückzulegen. Fackeln am Wegesrand weisen den Besucherinnen und Besuchern den Weg zum Platz der Waldweihnacht. Aufgrund des Waldgeländes und möglicher Witterungsbedingungen wird das Tragen von festem, geeignetem Schuhwerk empfohlen.

Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt freut sich auf zahlreiche Gäste, die diesen besonderen Abend im Wald gemeinsam erleben möchten. Die Waldweihnacht - ein echtes Stück Garstedter Feuerwehrgeschichte. Ehrenamtlich für die Gemeinschaft in Norderstedt.

