Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: "Feuernacht" der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide: Die größte Faschingsfeier in Norderstedt lädt am 14.02.2026 ein!

Norderstedt (ots)

Am Samstag, den 14. Februar 2026, ist es wieder so weit: Die legendäre "Feuernacht" der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide bringt Norderstedt zum 35. Mal zum Beben! Als größte Faschingsfeier der Region bietet die Veranstaltung alles, was das Herz von Karnevalsfreunden höher schlagen lässt - von ausgelassener Partystimmung bis hin zu grandioser Musik, die keine Tanzwünsche offenlässt.

Online-Ticketverkauf startet am 18.12.2025 Die Karten für die beliebte Veranstaltung sind ab Montag, dem 18. Dezember 2025, ausschließlich online erhältlich - wie in den Vorjahren. Der Ticketpreis beträgt 25 Euro und beinhaltet bereits die Nutzung der Garderobe. Pro Ticket wird zudem eine Onlinegebühr von einem Euro erhoben.

Musikalisches Highlight: DJs Gary Zender und Matt Für die perfekte Party-Stimmung sorgen in diesem Jahr erneut die beiden DJs Gary Zender und Matt, die mit ihren mitreißenden Beats und einer abwechslungsreichen Songauswahl garantieren, dass der Boden der Mehrzweckhalle die ganze Nacht vibriert.

Weitere Informationen und Ticketbestellung Alle Details zur Veranstaltung und der Ticketbestellung finden Interessierte auf der offiziellen Webseite unter: https://feuernacht-norderstedt.de/

Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Tickets und feiern Sie mit uns eine unvergessliche "Feuernacht"!

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell