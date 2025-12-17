Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnhaus in Brand - Kriminalpolizei ermittelt

Artern (ots)

Zu dem Brand eines Wohnhauses kam es am Dienstagabend in der Neuen Straße. Gegen 22.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Brandort gerufen. Durch die Kameraden der Feuerwehr konnte der Brand erfolgreich bekämpft werden, ohne dass dieser auf weitere Gebäude übergreifen konnte.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 40000 Euro. Als Ergebnis der bereits geführten Ermittlungen erscheint ein technischer Defekt als wahrscheinlich. Durch die Kriminalpolizei Nordhausen werden weitere Untersuchungen des Brandorts angestellt.

