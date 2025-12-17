PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Wohnhaus in Brand - Kriminalpolizei ermittelt

Artern (ots)

Zu dem Brand eines Wohnhauses kam es am Dienstagabend in der Neuen Straße. Gegen 22.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Brandort gerufen. Durch die Kameraden der Feuerwehr konnte der Brand erfolgreich bekämpft werden, ohne dass dieser auf weitere Gebäude übergreifen konnte.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 40000 Euro. Als Ergebnis der bereits geführten Ermittlungen erscheint ein technischer Defekt als wahrscheinlich. Durch die Kriminalpolizei Nordhausen werden weitere Untersuchungen des Brandorts angestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

