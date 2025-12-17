PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug geht bei Arbeiten in Flammen auf

Dachrieden (ots)

Zu dem Brand eines Fahrzeugs kam es am Dienstag gegen 20.45 Uhr in einer Mehrzweckhalle in der Hauptstraße. An einem Pkw wurden Arbeiten durchgeführt. Hierbei wurde u.a. auch Kraftstoff mittels einer Pumpe aus dem Fahrzeug ausgeleitet. Hierbei kam es zur Entzündung von Treibstoff und in der weiteren Folge zum Fahrzeugbrand. Dieser griff auf drei weitere Autos über. Es entstand ein Sachschaden von etwa zehntausend Euro. An der Halle wurde indes der Sachschaden auf 5000 Euro geschätzt. Die Gebäudesubstand wurde jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Beamte der Kriminalpolizei kamen zum Einsatz und ermitteln zur Brandursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

