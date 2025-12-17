Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Gestohlenes E-Bike wiedererlangt
Ebeleben (ots)
Der Eigentümer eines E-Bikes hatte am Dienstagabend allen Grund zur Freude, als sein am Sonntag gestohlen gemeldetes Fahrrad wieder aufgefunden wurde. Unbekannte hatten das Pedelec zwischen dem 9. und 14. Dezember aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses An der Helbe entwendet. Das E-Bike im Wert von mehr als 1500 Euro wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser sichergestellt und an den Besitzer übergeben.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell