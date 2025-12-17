PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlenes E-Bike wiedererlangt

Ebeleben (ots)

Der Eigentümer eines E-Bikes hatte am Dienstagabend allen Grund zur Freude, als sein am Sonntag gestohlen gemeldetes Fahrrad wieder aufgefunden wurde. Unbekannte hatten das Pedelec zwischen dem 9. und 14. Dezember aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses An der Helbe entwendet. Das E-Bike im Wert von mehr als 1500 Euro wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser sichergestellt und an den Besitzer übergeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 11:36

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

    Nordhausen (ots) - Zwischen Montag 22 Uhr und Dienstag 14.10 Uhr kam es im Bereich der Förstemannstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer hatte seinen schwarzen Pkw am rechten Straßenrand geparkt und stellte bei der Rückkehr einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein unbekannter Fahrzeugführer mit dem dort abgestellten Pkw ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:34

    LPI-NDH: Werkzeugdiebe gesucht

    Mühlhausen (ots) - Wie am Dienstag gegen 19 Uhr bekannt wurde, kam es bei einer Fleischerei in der Erfurter Straße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendeten aus diesen verschiedene Werkzeuge. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute, im Wert von mehreren hundert Euro, in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:32

    LPI-NDH: Wohnhaus in Brand - Kriminalpolizei ermittelt

    Artern (ots) - Zu dem Brand eines Wohnhauses kam es am Dienstagabend in der Neuen Straße. Gegen 22.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Brandort gerufen. Durch die Kameraden der Feuerwehr konnte der Brand erfolgreich bekämpft werden, ohne dass dieser auf weitere Gebäude übergreifen konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 40000 Euro. Als Ergebnis der bereits geführten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren