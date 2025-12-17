Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Nordhausen (ots)

Zwischen Montag 22 Uhr und Dienstag 14.10 Uhr kam es im Bereich der Förstemannstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer hatte seinen schwarzen Pkw am rechten Straßenrand geparkt und stellte bei der Rückkehr einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein unbekannter Fahrzeugführer mit dem dort abgestellten Pkw kollidierte und sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort entfernte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht ein und bitten nun Zeugen, welche Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0326703

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell