Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkversuch auf Abwegen - Hyundai landet auf Gleisanlage

Nordhausen (ots)

In der Grimmelallee schoss am Mittwochmorgen der Fahrer eines Hyundais buchstäblich über das Ziel - eine Parkbucht - hinaus und fand sich wenig später im Gleisbett der Nordhäuser Straßenbahn wieder. Bei dem Unfall, der sich gegen 07.40 Uhr ereignete, kam es zu keinen nennenswerten Schäden an dem Fahrzeug. Straßenbahn und Gleisanlage blieben unversehrt. Nur die Nerven der Straßenbahnfahrgäste wurden mitunter reichlich strapaziert.

Ein Abschleppdienst konnte das Fahrzeug des 57-jährigen Mannes aus der misslichen Lage befreien, sodass die Bahnen wenig später wieder planmäßig fahren konnten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

