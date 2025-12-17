Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Atemalkohol festgestellt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstag wurde gegen 16.35 Uhr eine Verkehrskontrolle auf dem Karl-Liebknecht-Platz durchgeführt. Bei dem Fahrer eines VW Passat wurde im Rahmen der Überprüfungen ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,5 Promille ergab. Der Verkehrsteilnehmer wurde daraufhin in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr ein und stellten den Führerschein sicher.

