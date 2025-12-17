PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleingartenanlage von Einbrechern heimgesucht - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Dienstag 14.30 Uhr bis Mittwoch 10 Uhr kam es zu Einbrüchen in einer Kleingartenanlage Am Salzagraben. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu mehreren Parzellen und in weiterer Folge zu den zugehörigen Gartenlauben. Anschließend entfernten sich die Unbekannten mit ihrer Beute, im Wert von mehreren hundert Euro, vom Tatort. Außerdem entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Nachgang wird geprüft, ob es Kameraaufzeichnungen von den Tätern und den Taten gibt.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0327386

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

