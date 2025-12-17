PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw-Ladung landet im Gegenverkehr

Höngeda (ots)

Gegen 9.15 Uhr kam es am Mittwoch auf der Bundestraße 247 zu einem Verkehrsunfall. Eine Lkw-Fahrerin befuhr die benannte Straße in Richtung Großengottern, als sich aus bislang ungeklärter Ursache löste sich ein Teil der Ladung und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Der Fahrer eines VW konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Ladung. Am Pkw entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

