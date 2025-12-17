PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall - mehrere Personen verletzt

Hachelbich (ots)

Auf der Landstraße 1034 ereignete sich zwischen Hachelbich und Bendeleben am Mittwoch, gegen 13.20 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall unter der Beteiligung von drei Fahrzeugen. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 26-Jähriger mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Auto frontal zusammen. Ein hinter dem Verursacherfahrzeug fahrender Pkw kollidierte in Folge des Unfalls mit den beteiligten Fahrzeugen. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt - mindestens drei von ihnen schwer - und zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Zur Stunde kommt es an der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger bestellt.

