Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Rauchzeichen in Haft

Aachen, Wolfsburg (ots)

Warum man im Bahnhof nicht rauchen sollte erfuhr ein 26-jähriger Mann aus Guinea heute Morgen am Aachener Hauptbahnhof. Über die Videoanlage im Bereich der Schließfächer wurde die Bundespolizei erst auf den Raucher aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle konnte sich der Mann lediglich mit einer abgelaufenen italienischen Identitätskarte ausweisen. In Deutschland war dem Guineer bereits im Jahr 2020 die Abschiebung angedroht worden. Anschließend war er für die Behörden untergetaucht. Offen war indes noch ein Haftbefehl wegen Sachbeschädigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung des Amtsgerichts Wolfsburg. Dieser hätte durch Zahlung von insgesamt 1621 Euro abgewendet werden können. Da er diese Summe nicht aufbringen konnte muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 110 Tagen antreten. Die Bundespolizei wird ihn im Laufe des Vormittages an die Justizvollzugsanstalt Aachen überstellen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell