Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Mann am Bahnhof Gronau fest

Kleve - Gronau (ots)

Am späten Dienstagabend, 09. Dezember 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen am Bahnhof in Gronau einen 40-jährigen Polen. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Ansbach wegen Diebstahls mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle am 10. Dezember 2025 dem Haftrichter beim Amtsgericht Gronau vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell