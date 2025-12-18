Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Man droht Bauarbeitern vom Balkon aus - 45-Jähriger in Fachklinik

Nordhausen (ots)

In der Hufelandstraße waren Bauarbeiter im Alter von 35 bis 41 Jahren am Mittwochnachmittag mit Bauarbeiten an Balkonen beschäftig, was einem Anwohner offenbar missfallen hatte. Der 45-jährige Bewohner des Mehrfamilienhauses, der mit mehr als zwei Promille alkoholisiert war und sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, beleidigte die Bauarbeiter und war mit verschiedenen Gegenständen nach ihnen. Getroffen wurden die Arbeiter nicht.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und konnten den renitenten Mann fixieren und einem Fachklinikum zuführen.

