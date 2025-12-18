Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher schlagen in Imbiss zu - Polizei sucht Zeugen

Bad Frankenhausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln nach einem Einbruch in einen Imbiss in der Bahnhofstraße. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch 22 Uhr und Donnerstag 8 Uhr Zutritt zu den Wirtschaftsräumen des Gebäudes und entwendeten dort u.a. elektronische Geräte, deren Wert im niedrigen dreistelligen Bereich lag. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Die Polizei bittet nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0328324

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell