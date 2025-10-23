Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Mittwochmittag, 22. Oktober 2025, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein einen 27-jährigen Niederländer im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Fès(Marokko. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Betrugs gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro bezahlen oder eine 15-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Niederländer zahlte vor Ort die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann weiterreisen.

