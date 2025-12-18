Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weihnachtsbäume gestohlen

Sondershausen (ots)

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Donnerstag im Bereich der Frankenhäuser Straße. Ein Zeuge teilte der Polizei um 12.40 Uhr mit, dass ein derzeit unbekannter Täter mit mehreren Weihnachtsbäumen, für welche dieser nicht bezahlt hatte, entfernte. Der Zeuge gab an, dass der Unbekannte die Bäume auf sein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem dunkelblauen Audi und einem doppelachsigen Anhänger, lud und anschließend flüchtete. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Täter oder zum Verbleib des Beuteguts machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

