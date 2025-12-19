PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Psychisch auffälliger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Mühlhausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Donnerstagnachmittag mit Einsatzkräften des Rettungsdienstes in die Feldstraße gerufen. Dort verhielt sich ein Mann psychisch auffällig sodas eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Polizisten wollten den Mann zum Rettungswagen bringen, als sich dieser verbal und körperlich gegen die Maßnahmen der Beamten wehrte. Die Polizisten wurden in Folge des Widerstandes verletzt. Mit herbeigerufener Unterstützung konnte der Mann schließlich fixiert werden. Anschließend wurde er unter Polizeibegleitung in eine Fachklinik verbracht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

