Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebe werden gesucht

Ellrich (ots)

Wie am Donnerstag um 16 Uhr bekannt wurde, wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schmalingstraße ein Fahrrad gestohlen. Unbekannte verschafften sich in Zeitraum zwischen Montag und Freitag widerrechtlich Zutritt zu den Kellerräumen und nahmen dort ihre Beute, im Wert von mehreren hundert Euro, an sich. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Modell Scale 970, des Herstellers Scott, in der Farbe schwarz.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0328983

