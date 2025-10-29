Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Feuerwehr löscht illegales Lagerfeuer im Waldgebiet bei Helmstedt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, 29. Oktober 2025 - Am Mittwochvormittag wurde der Brandmeister vom Dienst gegen 09:20 Uhr zu einer Lageerkundung in den Brunnenweg alarmiert. Spaziergänger hatten im Waldgebiet am Ortsausgang Helmstedt in Richtung Bad Helmstedt ein offenes Feuer gemeldet.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung: In unwegsamem Gelände brannte ein illegales Lagerfeuer. Zur Brandbekämpfung wurde ein Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Helmstedt nachgefordert. Da das Fahrzeug die Brandstelle im dichten Wald jedoch nicht erreichen konnte, kamen zunächst tragbare Löschgeräte zum Einsatz.

Um die Brandstelle vollständig abzulöschen, wurde anschließend erstmals die sogenannte Skid Unit der Kreisfeuerwehr Helmstedt eingesetzt - ein geländegängiger Pickup mit integriertem Löschsystem und Wassertank. Mit dieser Ausstattung konnte das Feuer schließlich vollständig gelöscht und der Bereich ausreichend gekühlt werden.

Der Einsatz dauerte rund 1,5 Stunden. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz: Ortsfeuerwehr Helmstedt, Kreisfeuerwehr Helmstedt

