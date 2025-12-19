PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich hat Folgen

Bleicherode (ots)

In der Nordhäuser Straße kam es am Donnerstag, gegen 15.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam ein Mopedfahrer vermutlich auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und im Straßengraben zum Liegen. Der 17-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen waren zur Unfallaufnahme vor Ort und sperrten die Straße ab. Im nachfolgenden Verkehr musste der Fahrzeugführer eines VW Golf anhalten. Die Fahrerin eines folgenden Autos bemerkte dies, nach ersten Erkenntnissen, zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde dabei niemand. Durch die beiden Unfälle entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

