Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenparzelle wird zum Ziel von Einbrechern

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, welcher sich in einer Kleingartenanlage "Sparte Salza" in der Theodor-Neubauer-Straße ereignete. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr, widerrechtlich Zutritt zu einer Parzelle und zu dem zugehörigen Gartenhaus. Die Unbekannten nahmen mehrere Werkzeuge im Wert von mehr als 3400 Euro an sich und flüchteten damit. Außerdem entstand ein Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0328744

