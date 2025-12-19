PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenparzelle wird zum Ziel von Einbrechern

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, welcher sich in einer Kleingartenanlage "Sparte Salza" in der Theodor-Neubauer-Straße ereignete. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr, widerrechtlich Zutritt zu einer Parzelle und zu dem zugehörigen Gartenhaus. Die Unbekannten nahmen mehrere Werkzeuge im Wert von mehr als 3400 Euro an sich und flüchteten damit. Außerdem entstand ein Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0328744

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 11:26

    LPI-NDH: Verfassungsfeindliche Symbole an Stromverteilerkasten entdeckt

    Nordhausen (ots) - Am Mittwoch wurde gegen 12.50 Uhr in der Bahnhofstraße eine politisch motivierte Sachbeschädigung festgestellt. Unbekannte hatten an einem Stromverteilerkasten verfassungsfeindliche Symbole mit einem politischen Kontext angebracht. Als ein Zeuge die Schmierereien entdeckte informierte dieser die Einsatzkräfte des Ordnungsamtes, welche sodann die ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 11:24

    LPI-NDH: Psychisch auffälliger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

    Mühlhausen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Donnerstagnachmittag mit Einsatzkräften des Rettungsdienstes in die Feldstraße gerufen. Dort verhielt sich ein Mann psychisch auffällig sodas eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Polizisten wollten den Mann zum Rettungswagen bringen, als sich dieser verbal ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 11:16

    LPI-NDH: Fahrraddiebe werden gesucht

    Ellrich (ots) - Wie am Donnerstag um 16 Uhr bekannt wurde, wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schmalingstraße ein Fahrrad gestohlen. Unbekannte verschafften sich in Zeitraum zwischen Montag und Freitag widerrechtlich Zutritt zu den Kellerräumen und nahmen dort ihre Beute, im Wert von mehreren hundert Euro, an sich. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren