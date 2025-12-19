PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pyrotechnik nach einer Verkehrskontrolle sichergestellt

Sondershausen (ots)

In der Gartenstraße wurde am Freitagvormittag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Fahrer eines E-Scooters wurde gegen 9.45 Uhr kontrolliert, wobei ein durchgeführter Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln verwies. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und in einem Klinikum durchgeführt. Indes wurde der E-Scooter in der Wohnung des Verkehrsteilnehmers untergestellt. Hierbei kamen illegale pyrotechnische Erzeugnisse zum Vorschein und wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 16:15

    LPI-NDH: Fahrradfahrer unsanft zu Boden gebracht

    Nordhausen (ots) - Gegen 12.30 Uhr kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall in der Oskar-Cohn-Straße. Ein Fahrradfahrer befuhr die benannte Straße in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. Der Fahrzeugführer eines Pkw hatte sein Auto abgestellt und beabsichtigte auszusteigen. Beim öffnen der Tür übersah dieser vermutlich den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte durch die Kollision mit ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 16:14

    LPI-NDH: Unbekannte beschmieren Kita

    Leinefelde (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Freitag, gegen 9 Uhr, zu einer Kindertagesstätte in die Konrad-Martin-Straße gerufen. Vor Ort zeigte sich, dass ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter einen Schriftzug auf einer Fensterscheibe anbrachten. Die Schmiererei ließ sich glücklicherweise leicht entfernen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 15:08

    LPI-NDH: Festnahme nach schwerem Raub in Discounter

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstag, den 18. Dezember, kam es gegen 21 Uhr in der Wagenstedter Straße zu einem schweren Raub in einem Discounter. Unvermittelt schlug der Täter auf den Marktmitarbeiter mittels eines gefährlichen Gegenstands ein, verletzte ihn und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der TT mit in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Identität des Mannes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren