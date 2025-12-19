Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pyrotechnik nach einer Verkehrskontrolle sichergestellt
Sondershausen (ots)
In der Gartenstraße wurde am Freitagvormittag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Fahrer eines E-Scooters wurde gegen 9.45 Uhr kontrolliert, wobei ein durchgeführter Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln verwies. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und in einem Klinikum durchgeführt. Indes wurde der E-Scooter in der Wohnung des Verkehrsteilnehmers untergestellt. Hierbei kamen illegale pyrotechnische Erzeugnisse zum Vorschein und wurden sichergestellt.
