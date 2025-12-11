PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Wittlich

Wittlich (ots)

Am Samstag, den 06.12.2025, kam es gegen 15:55 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Händelstraße in Wittlich zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Unbekannte Täter manipulierten den Schließzylinder einer Wohnungseingangstüre und gelangten so in das Objekt. Dort wurden sie von der Mieterin überrascht und flüchteten. Die Geschädigte berichtete, dass es etwa 30 Minuten zuvor klingelte.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei junge Männer, die mit einem dunklen Audi vom Tatort flüchteten.

Hinweise zur Tat, möglichen Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Kriminalinspektion Wittlich unter der Tel.-Nr. 06571/9500-0.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9500-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 08:09

    POL-PDWIL: Daun - Unfallserie beschäftigt Polizeiinspektion Daun

    Wittlich (ots) - Am Mitwoch, den 10.12.2025 wurde die Polizeiinspektion Daun im Verlauf der Morgenstunden zu insgesamt neun Verkehrsunfallen unterschiedlicher Art gerufen. Neben insgesamt vier Verkehrsunfällen mit Wild und zwei weiteren Verkehrsunfällen, wo lediglich Sachschaden entstand, ereigneten sich leider auch drei Verkehrsunfälle mit Personenschaden, in deren ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 05:59

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Hontheim (ots) - Am 10.12.2025 gegen 23:57 Uhr wurde im Bereich der B 421 zwischen Wispelt und Krinkhof ein verunfallter Personenkraftwagen neben der Fahrbahn festgestellt. Anhand der Unfallspuren war folgender Unfallhergang wahrscheinlich. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B 421 aus Wispelt kommend in Fahrtrichtung Hontheim, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Infolgedessen fuhr er zunächst über ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 05:58

    POL-PDWIL: Taschendiebstahl

    Wittlich (ots) - Am 10.12.2025 zwischen 13:15 Uhr und 14:00 Uhr befand sich eine 60-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Wittlich-Land im Globus-Lebensmittelmarkt in Wittlich. Ihre Handtasche samt Geldbörse hatte sie in ihrem Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment gelang es einem bisher unbekannten Täter die Geldbörse zu entwenden. Im Anschluss an die Tat begab sich der unbekannte Täter an einen Geldausgabeautomaten und konnte hier Abhebungen von Bargeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren