Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Daun - Unfallserie beschäftigt Polizeiinspektion Daun

Wittlich (ots)

Am Mitwoch, den 10.12.2025 wurde die Polizeiinspektion Daun im Verlauf der Morgenstunden zu insgesamt neun Verkehrsunfallen unterschiedlicher Art gerufen.

Neben insgesamt vier Verkehrsunfällen mit Wild und zwei weiteren Verkehrsunfällen, wo lediglich Sachschaden entstand, ereigneten sich leider auch drei Verkehrsunfälle mit Personenschaden, in deren Folge insgesamt fünf Personen verletzt wurden.

Der erste Unfall ereignete sich dabei gegen 07:55 Uhr auf der Landesstraße 16, hier zwischen den Ortschaften Meisburg und Deudesfeld-Desserath. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem benachbarten Eifelkreis Bitburg-Prüm befuhr dabei die genannte Strecke in Richtung Desserath, als er aus bis dato ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden, 48-jährigen Fahrzeugführer aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich zusammenstieß.

Durch die Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt, aufgrund dessen sich beide zwecks weiterer Untersuchungen in örtliche Krankenhäuser begaben.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 10:38 Uhr auf der Landesstraße 64, hier von Schalkenmehren kommend in Richtung Daun-Gemünden. Kurz vor der dortigen Jugendherberge kam eine 64-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem dortigen Bordstein, woraufhin das Fahrzeug hochkatapultiert wurde. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam linksseitig der Fahrbahn auf einer dortigen Wiese zum Stehen.

Sowohl die Fahrzeugführerin als auch die 21-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und wurden in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Der dritte Unfall eriegnete sich schlussendlich gegen 12:55 Uhr im Bereich eines Rad- und Fußwegs nahe der Schulstraße in Daun. Ein 13-jähriger Schüler befuhr dabei den genannten Weg mit einem E-Scooter und stieß aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache mit einem elfjährigen Fußgänger zusammen.

Der 13-jährige entfernte sich dabei zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber im Verlauf der weiteren Ermitttlungen jedoch festgestellt werden.

Der elfjährige Fußgänger wurde aufgrund einer erlittenen Fußverletzung ins Krankenhaus Daun verbracht.

Bei den beiden erst aufgeführten Verkehrsunfällen waren neben den Beamten der Polizei Daun auch Kräfte der örtlichen Freiweillgen Feuerwehren sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Die Polizei Daun appeltiert dabei nochmalig an die Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den örtlichen Licht - und Witterungsverhältnissen anzupassen.

Zudem weist die Polizei Daun darauf hin, dass das Führen eines E-Scooters erst ab 14 Jahren erlaubt ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell