Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trickdiebstahl

Wittlich (ots)

Am 09.12.2025 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr befand sich eine 83-jährige Geschädigte aus dem Wittlicher Stadtgebiet im Bereich der Schloßstraße zwischen der dortigen Sparkasse und der Postbank.

Hier wurde sie von einer männlichen Person angesprochen und gebeten, ihm ein Zwei-Euro-Stück zu wechseln.

Während die Geschädigte in ihrer Geldbörse suchte, griff der Mann mehrfach in die Geldbörse und entfernte sich im Anschluss.

Die Geschädigte musste im Anschluss das Fehlen von Bargeld (Euro-Scheinen) feststellen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht abschließend bekannt.

Die Person des Täters wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170 cm, 60-65 Jahre, Halbglatze, dunkle Haare, grauer Mantel, sprach deutsch (ohne erkennbaren Akzent)

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

