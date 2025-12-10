Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Verletzte in Bus nach Vollbremsung - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen zum Hergang eines Unfalls, der bislang nicht geklärt werden konnte.

Am Dienstag, 9. Dezember, befuhr ein 36-jähriger Busfahrer gegen 18.40 Uhr mit einem Linienbus die Semperstraße in Richtung Markstraße. Etwa in Höhe des Peter-Parler-Weges machte der Busfahrer aus bislang ungeklärter Ursache eine Vollbremsung.

Durch die Vollbremsung stürzten zwei Personen (37 und 7, aus Bochum) im Bus und wurden leicht verletzt.

Die genauen Hintergründe sind nach ersten Ermittlungen noch unklar.

Das Verkehrskommissariat bittet daher Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell