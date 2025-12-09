Polizei Bochum

POL-BO: Bochumerin trifft in ihrer Wohnung auf Einbrecher - Kripo ermittelt

Bochum (ots)

Als eine Bochumerin (32) am Montagabend, 8. Dezember, nach Hause kam, traf sie dort auf einen Einbrecher. Der Mann flüchtete über den Balkon. Die Krimimalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Als die 32-Jährige gegen 18.55 Uhr in ihre Wohnung an der Henkenbergstraße zurückkehrte, hörte sie verdächtige Geräusche. Dann sah sie einen Mann, der durch die offene Balkontür des Mehrfamilienhauses flüchtete.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 40 bis 45 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlank, lichtes braunes Haar, bekleidet mit schwarzer Arbeitskleidung.

Angaben zur Beute stehen noch aus. Die Polizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Gerade in der dunklen Jahreszeit haben Einbrecher Hochsaison. Schützen Sie Ihr Zuhause! Unabhängig von einer aufmerksamen Nachbarschaft und einem allgemeinen sicherheitsbewussten Verhalten empfiehlt die Polizei auch die Installation von einbruchhemmenden Vorrichtungen. Die Erfolgschancen sind für Einbrecher sehr viel schlechter, wenn Fenster und Türen spezielle mechanische Sicherungen aufweisen.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Kriminalprävention / Opferschutz steht für Fragen und kostenlose Beratungen unter der Rufnummer 0234 909-4040 gerne zur Verfügung.

