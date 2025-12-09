Polizei Bochum

POL-BO: Zusammenstoß in Herne - Fahrzeug bleibt nach Unfall auf Dach liegen

Herne (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag, 8. Dezember, an der Sodinger Straße in Herne gekommen.

Gegen 17.20 Uhr befuhr ein 53-jähriger Herner die Sodinger Straße in Richtung Westring. Im Kreuzungsbereich Schillerstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 25-Jährigen aus Recklinghausen, welche zu diesem Zeitpunkt von der Sodinger Straße nach links in die Schillerstraße einbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des Herners zunächst auf die Seite gedreht und blieb anschließend auf dem Dach liegen.

Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die Fahrerin des anderen Fahrzeuges leicht. Beide wurden durch den Rettungsdienst untersucht und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

