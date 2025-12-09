Polizei Bochum

POL-BO: Abbiegeunfall in Wiemelhausen - Fußgängerin schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Unfall im Einmündungsbereich Glücksburger Straße / Möllersweg ist am Montag, 8. Dezember, eine Fußgängerin (85) aus Bochum schwer verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen bog der Fahrer (33) eines Kleintransporters gegen 11.50 Uhr vom Möllersweg nach links in die Glücksburger Straße ein und kollidierte dabei mit der 85-Jährigen, welche in diesem Moment die Fahrbahn der Glücksburger Straße überquerte.

Die Bochumerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

