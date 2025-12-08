Polizei Bochum

POL-BO: Flaschenwurf an U-Bahn-Haltestelle - Täter vor Ort gestellt

Bochum (ots)

Zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung durch einen Flaschenwurf ist es am Samstag, 6. Dezember, im Hauptbahnhof Bochum gekommen.

Gegen 16 Uhr befanden sich eine Frau (38) aus Bochum sowie ihre 12-jährige Tochter in einer Straßenbahn der Linie 305 in Richtung Hauptbahnhof. Nach ersten Ermittlungen wurden die beiden Frauen durch die beiden Tatverdächtigen (40 und 38, ohne Wohnsitz in Deutschland) ohne ersichtlichen Grund verbal angegangen.

Im Bereich des Bochumer Hauptbahnhofes stiegen die Tatverdächtigen aus der Bahn aus. Hier provozierten sie eine weitere körperliche Auseinandersetzung mit einem 25-jährigen Aachener. Im weiteren Verlauf wurde durch die Tatverdächtigen eine Flasche in eine Menschengruppe geworfen, wobei keine Personen verletzt wurden.

Vor Ort befindliche Kräfte der Bundespolizei konnten schnell eingreifen. Einsatzkräfte der Polizei brachten die Tatverdächtigen im Anschluss zur Wache.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell