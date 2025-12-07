Polizei Bochum

POL-BO: Fußgänger (31) nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Witten (ots)

Ein 31-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Witten am Samstagmorgen, 6. Dezember, schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 83-jähriger Wittener gegen 7.45 Uhr mit seinem Pkw die Breite Straße in Richtung Bergerstraße und bog nach links in die Gartenstraße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Fußgänger, welcher zeitgleich die Gartenstraße am Fußgängerüberweg querte.

Der 31-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

