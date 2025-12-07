PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Fußgänger (31) nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Witten (ots)

Ein 31-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Witten am Samstagmorgen, 6. Dezember, schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 83-jähriger Wittener gegen 7.45 Uhr mit seinem Pkw die Breite Straße in Richtung Bergerstraße und bog nach links in die Gartenstraße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Fußgänger, welcher zeitgleich die Gartenstraße am Fußgängerüberweg querte.

Der 31-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 04:39

    POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch in Herne - Polizei sucht Zeugen

    Herne (ots) - Nach einem Einbruchsversuch in Herne-Wanne am Freitagabend, 5. Dezember, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 19.10 Uhr machten sich drei unbekannte Personen, an der Wohnungstür eines 83-jährigen Herners in einem Mehrfamilienhaus an der Gelsenkircher Straße (nahe Am Mühlenbach) zu schaffen. Hierbei wurden sie von einem 34-jährigen Hausbewohner ertappt und ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:21

    POL-BO: Hernerin (62) beraubt - Polizei sucht Zeugen

    Herne (ots) - Die Handtasche entrissen: Die Polizei ermittelt nach einem Raubdelikt am Donnerstag, 4. Dezember, in Herne-Sodingen. Eine 62-jährige Hernerin war gegen 20.45 Uhr zu Fuß auf der Gerther Straße in Richtung Sodinger Straße unterwegs. Im Bereich der Einmündung Moselstraße lief sie an einem Mann vorbei, der zwischen den dortigen Mülltonnen stand. Plötzlich entriss ihr der bislang unbekannter Täter von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren