PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungs-Einbruchs-Radar - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Ein Dokument

Bochum, Herne, Witten (ots)

"Wohnung sichern, aufmerksam sein, ,110' wählen!" Das sind die entscheidenden Handlungsempfehlungen für alle Bürgerinnen und Bürger im Kampf gegen die Wohnungseinbrecher.

Die Polizei Bochum möchte, dass sich die Menschen in unserem Revier in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen. Dazu gehört, dass Sie über die fortlaufende Entwicklung der Einbruchskriminalität in Bochum, Herne und Witten informiert sind.

Wir stellen Ihnen heute wieder eine Übersichtskarte zur Verfügung, in der die Wohnungseinbrüche der zurückliegenden Woche in den einzelnen Stadtteilen verzeichnet sind. Auch aus Gründen des Datenschutzes verzichten wir darauf, die genauen Örtlichkeiten der Einbruchstatorte, sprich die Straßen samt Hausnummern, kartenmäßig zu erfassen.

Wir hoffen, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger noch stärker mit dem Thema "Wohnungseinbrüche" beschäftigen, wenn sie sehen, dass in ihrem "Viertel" eingebrochen worden ist.

Informationen zu allen Belangen rund um den Schutz vor Wohnungseinbruch erhalten Sie kostenlos beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 0234 909-4040.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 11:21

    POL-BO: Hernerin (62) beraubt - Polizei sucht Zeugen

    Herne (ots) - Die Handtasche entrissen: Die Polizei ermittelt nach einem Raubdelikt am Donnerstag, 4. Dezember, in Herne-Sodingen. Eine 62-jährige Hernerin war gegen 20.45 Uhr zu Fuß auf der Gerther Straße in Richtung Sodinger Straße unterwegs. Im Bereich der Einmündung Moselstraße lief sie an einem Mann vorbei, der zwischen den dortigen Mülltonnen stand. Plötzlich entriss ihr der bislang unbekannter Täter von ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:43

    POL-BO: Briefträger bestohlen - Täter entkommt in schwarzem Audi

    Bochum (ots) - Zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines Briefträgers ist es am Donnerstag, 4. Dezember, in Bochum-Ehrenfeld gekommen. Gegen 16 Uhr beabsichtigte der Briefzusteller (53) aus Bochum, in der Yorckstraße ein Paket abzuliefern. Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger nutzte den Moment aus und entwendete zwei Pakete und zwei Kisten mit Briefpost aus dem auf dem Gehweg abgestellten Zustellfahrrad. ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:48

    POL-BO: 90-Jähriger stürzt im Linienbus - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen eines Unfalls in einem Linienbus, bei dem ein 90-jähriger Fahrgast schwer verletzt wurde. Der 90-jährige Bochumer stieg am Samstag, 29. November, gegen 10.15 Uhr an der Haltestelle Gerthe-Mitte in den Bus der Linie 353 in Fahrtrichtung Castrop-Rauxel. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Busfahrer (63) an, während der Senior noch auf dem Weg zu einem freien ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren