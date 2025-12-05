PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Hernerin (62) beraubt - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Die Handtasche entrissen: Die Polizei ermittelt nach einem Raubdelikt am Donnerstag, 4. Dezember, in Herne-Sodingen.

Eine 62-jährige Hernerin war gegen 20.45 Uhr zu Fuß auf der Gerther Straße in Richtung Sodinger Straße unterwegs. Im Bereich der Einmündung Moselstraße lief sie an einem Mann vorbei, der zwischen den dortigen Mülltonnen stand.

Plötzlich entriss ihr der bislang unbekannter Täter von hinten die Handtasche. Beim Gerangel und dem Versuch, die Tasche festzuhalten, stürzte die Frau und zog sich Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 62-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Ein Zeuge lief dem Tatverdächtigen noch ein Stück in Richtung Gysenbergpark hinterher, verlor ihn dann aber aus den Augen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: schlank, "südländisches Erscheinungsbild", schwarze Haare, Oberlippenbart, schwarz gekleidet, Kapuze.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 09:43

    POL-BO: Briefträger bestohlen - Täter entkommt in schwarzem Audi

    Bochum (ots) - Zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines Briefträgers ist es am Donnerstag, 4. Dezember, in Bochum-Ehrenfeld gekommen. Gegen 16 Uhr beabsichtigte der Briefzusteller (53) aus Bochum, in der Yorckstraße ein Paket abzuliefern. Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger nutzte den Moment aus und entwendete zwei Pakete und zwei Kisten mit Briefpost aus dem auf dem Gehweg abgestellten Zustellfahrrad. ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:48

    POL-BO: 90-Jähriger stürzt im Linienbus - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen eines Unfalls in einem Linienbus, bei dem ein 90-jähriger Fahrgast schwer verletzt wurde. Der 90-jährige Bochumer stieg am Samstag, 29. November, gegen 10.15 Uhr an der Haltestelle Gerthe-Mitte in den Bus der Linie 353 in Fahrtrichtung Castrop-Rauxel. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Busfahrer (63) an, während der Senior noch auf dem Weg zu einem freien ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 13:10

    POL-BO: Zeugenaufruf: Polizei bittet Citroen-Fahrerin, sich zu melden

    Herne, Recklinghausen (ots) - Noch hat die Verkehrspolizei einen Unfall vom 2. Dezember (Dienstag) in Herne-Baukau nicht aufklären können. Jetzt werden Zeugen gesucht. Eine 37-jährige Recklinghäuserin war gegen 17.15 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Bahnhofstraße in Richtung der Autobahnunterführung unterwegs. In Höhe der Roonstraße wurde die 37-Jährige von einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren