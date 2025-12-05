Polizei Bochum

POL-BO: Hernerin (62) beraubt - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Die Handtasche entrissen: Die Polizei ermittelt nach einem Raubdelikt am Donnerstag, 4. Dezember, in Herne-Sodingen.

Eine 62-jährige Hernerin war gegen 20.45 Uhr zu Fuß auf der Gerther Straße in Richtung Sodinger Straße unterwegs. Im Bereich der Einmündung Moselstraße lief sie an einem Mann vorbei, der zwischen den dortigen Mülltonnen stand.

Plötzlich entriss ihr der bislang unbekannter Täter von hinten die Handtasche. Beim Gerangel und dem Versuch, die Tasche festzuhalten, stürzte die Frau und zog sich Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 62-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Ein Zeuge lief dem Tatverdächtigen noch ein Stück in Richtung Gysenbergpark hinterher, verlor ihn dann aber aus den Augen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: schlank, "südländisches Erscheinungsbild", schwarze Haare, Oberlippenbart, schwarz gekleidet, Kapuze.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell