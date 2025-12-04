Polizei Bochum

POL-BO: 90-Jähriger stürzt im Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen eines Unfalls in einem Linienbus, bei dem ein 90-jähriger Fahrgast schwer verletzt wurde.

Der 90-jährige Bochumer stieg am Samstag, 29. November, gegen 10.15 Uhr an der Haltestelle Gerthe-Mitte in den Bus der Linie 353 in Fahrtrichtung Castrop-Rauxel. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Busfahrer (63) an, während der Senior noch auf dem Weg zu einem freien Sitzplatz war. Der 90-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Eine Frau, die sich als Krankenschwester ausgab, half dem Mann.

Der Busfahrer informierte den Rettungsdienst; der 90-Jährige wollte jedoch nach Hause. Ein Angehöriger brachte den Mann letztendlich ins Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet das Verkehrskommissariat Zeugen, insbesondere die Krankenschwester, die dem Mann im Bus geholfen hat, sich zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

