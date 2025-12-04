PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Zeugenaufruf: Polizei bittet Citroen-Fahrerin, sich zu melden

Herne, Recklinghausen (ots)

Noch hat die Verkehrspolizei einen Unfall vom 2. Dezember (Dienstag) in Herne-Baukau nicht aufklären können. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Eine 37-jährige Recklinghäuserin war gegen 17.15 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Bahnhofstraße in Richtung der Autobahnunterführung unterwegs. In Höhe der Roonstraße wurde die 37-Jährige von einer Autofahrerin beim Abbiegen erfasst und stürzte, wobei sie leichte Verletzungen erlitt. Die Autofahrerin entfernte sich.

So wird die Gesuchte beschrieben: weiblich, ca. 40 Jahre alt, braune Haare (zu einem Dutt gebunden). Bei dem Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um ein SUV der Marke Citroen in der Farbe braun/beige mit Herner Kennzeichen.

Das Verkehrskommissariat bittet die gesuchte Frau sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Korrekturhinweis: Der Unfall hat sich am 2. Dezember ereignet. Wir haben das Datum korrigiert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

