Polizei Bochum

POL-BO: Briefträger bestohlen - Täter entkommt in schwarzem Audi

Bochum (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines Briefträgers ist es am Donnerstag, 4. Dezember, in Bochum-Ehrenfeld gekommen.

Gegen 16 Uhr beabsichtigte der Briefzusteller (53) aus Bochum, in der Yorckstraße ein Paket abzuliefern. Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger nutzte den Moment aus und entwendete zwei Pakete und zwei Kisten mit Briefpost aus dem auf dem Gehweg abgestellten Zustellfahrrad.

Ein Zeuge (30) bemerkte die Tathandlung, rief laut um Hilfe und verfolgte den Tatverdächtigen. Im weiteren Verlauf kam es zwischen dem Zeugen und dem Tatverdächtigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der Zeuge leicht verletzt wurde.

Der Tatverdächtige verlor hierbei die Pakete, sprang mit den Kisten in einen dort wartenden dunklen Audi mit Bochumer Kennzeichen und konnte flüchten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen oder zu dem Fluchtfahrzeug machen können, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell