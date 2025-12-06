PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch in Herne - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Nach einem Einbruchsversuch in Herne-Wanne am Freitagabend, 5. Dezember, sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 19.10 Uhr machten sich drei unbekannte Personen, an der Wohnungstür eines 83-jährigen Herners in einem Mehrfamilienhaus an der Gelsenkircher Straße (nahe Am Mühlenbach) zu schaffen. Hierbei wurden sie von einem 34-jährigen Hausbewohner ertappt und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich laut Zeugenangaben um zwei Männer und eine Frau handeln. Alle drei seien dunkel gekleidet gewesen. Einer der Männer habe eine weiße Mütze getragen.

Wer hat etwas beobachtet? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

