PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Wohnung in Walluf durchwühlt +++ Fahrrad aus Vorgarten gestohlen +++ Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bad Schwalbach (ots)

1. Wohnung in Walluf durchwühlt,

Walluf, Liebaustraße, Mittwoch, 03.12.2025, 18:50 Uhr bis 22:30 Uhr

(fh)Einbrecher sind im Laufe des Mittwochabends in eine Wohnung in Walluf eingestiegen. Zwischen 18:50 Uhr und 22:30 Uhr betraten die Täter zunächst den Garten des Mehrparteienhauses in der Liebaustraße und machten sich an einer Tür zu schaffen. Nachdem die Hebelversuche jedoch missglückt waren, richteten sie ihren Fokus auf ein Küchenfenster und öffneten dieses. Daraufhin betraten sie die Wohnräume und durchsuchten sie. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Fahrrad aus Vorgarten gestohlen,

Idstein-Wörsdorf, Tulpenweg, Freitag, 28.11.2025, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(fh)Im Idsteiner Stadtteil Wörsdorf wurde am Freitagnachmittag ein Kinderfahrrad aus einem Vorgarten entwendet. Im Zeitfenster von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr suchten die Langfinger das Grundstück im Tulpenweg auf, wo sie auf ein dort abgestelltes weißes Fahrrad der Marke B-Twin stießen. Dieses nahmen sie kurzerhand an sich und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Fahrraddiebstahl nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich,

Niedernhausen, Frankfurter Straße/Feldbergstraße, Mittwoch, 03.12.2025, 22:50 Uhr

(fh)In Niedernhausen ereignete sich am späten Mittwochabend ein Unfall in einem Kreuzungsbereich, bei dem eine Person verletzt wurde. Gegen 22:50 Uhr stießen eine 27-jährige Hyundai-Fahrerin und ein 28-jähriger Mercedes Fahrer in der Kreuzung der Frankfurter Straße und der Feldbergstraße zusammen, nachdem die Jüngere zuvor die gegebene Vorfahrt missachtet hatte. Bei der Kollision wurde die Hyundai-Fahrerin verletzt. Eine Verbringung in ein Krankenhaus war zunächst nicht von Nöten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell