PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Range Rover gestohlen +++ Einbrecher wird überrascht +++ An Fensterscheibe gehebelt +++ Vandalismus und Diebstähle auf Friedhof +++ Pkw-Scheibe eingeschlagen +++ Hinweisschild beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Range Rover gestohlen,

Idstein, Walramstraße, Donnerstag, 27.11.2025, 19:00 Uhr bis Freitag, 28.11.2025, 14:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag wurde in Idstein ein Range Rover gestohlen. Den Angaben der Besitzer des weißen Pkw mit dem Kennzeichen "RE-X 531" zufolge sei dieser zwischen 19:00 Uhr und 14:00 Uhr vom Parkplatz ihres Hauses in der Walramstraße entwendet worden. Vom Fahrzeug fehlt seitdem jede Spur.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

2. Einbrecher wird überrascht,

Heidenrod-Laufenselden, Fliederweg, Freitag, 28.11.2025, 21:15 Uhr

(fh)Am Freitagabend ist ein Einbrecher in Heidenrod-Laufenselden vom Hausbewohner in die Flucht geschlagen worden. Der Unbekannte hatte zuvor gegen 21:15 Uhr an dem Wohnhaus im Fliederweg die Gitter mehrerer Kellerfenster entfernt und war so in die unterste Etage eingestiegen. Dort stieß er jedoch auf den anwesenden Hausbewohner, sodass er eilig die Flucht ergriff.

Von dem Einbrecher liegt keine Personenbeschreibung vor. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. An Fensterscheibe gehebelt,

Taunusstein-Wehen, Bachstraße, Montag, 24.11.2025 bis Samstag, 29.11.2025, 15:30 Uhr

(fh)In Taunusstein-Wehen sind in der vergangenen Woche Einbrecher in ihrem Vorhaben gescheitert. Wie Spuren am Einfamilienhaus in der Bachstraße aufzeigen, hatten die Unbekannten zwischen Montag und Samstag erfolglos versucht, eine Fensterscheibe aufzuhebeln. Am Fenster entstand dadurch ein Schaden in Höhe von knapp 500 Euro.

Hinweise zum Einbruchsversuch werden unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

4. Vandalismus und Diebstähle auf Friedhof, Taunusstein-Hambach, Lindenplatz, Festgestellt: Sonntag, 30.11.2025, 10:00 Uhr

(fh)Am Wochenende haben Unbekannte den Friedhof von Taunusstein-Hambach heimgesucht und dort Grabschmuck gestohlen sowie Gräber beschädigt. Am Sonntagmorgen fiel mehreren Verantwortlichen der Gräber am Lindenplatz auf, dass einige Grabstätten verwüstet und in mehreren Fällen Gegenstände wie zum Beispiel Grablichter entwendet worden waren. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Störung der Totenruhe und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

5. Pkw-Scheibe eingeschlagen,

Geisenheim, Berliner Straße (Bahnhof), Freitag, 28.11.2025, bis Samstag, 29.11.2025, 16:30 Uhr

(fh)Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt zwischen Freitag und Samstag haben Unbekannte am Bahnhof von Geisenheim die Scheibe eines Fahrzeugs zerstört. Der in der Berliner Straße abgestellte Suzuki Celerio wies am Samstagnachmittag eine beschädigte linke Seitenscheibe auf. Von den Verursachern fehlt bisher jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

6. Hinweisschild beschädigt und weggefahren, Idstein, Auroffer Straße, Samstag, 29.11.2025, 03:00 Uhr bis 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag hat ein Fahrzeug ein Hinweisschild eines Schnellrestaurants in Idstein beschädigt. Zwischen 03:00 Uhr und 06:00 Uhr stieß das unbekannte Fahrzeug, bei welchem es sich den Spuren nach zu urteilen um einen Lkw gehandelt haben müsste, gegen das Einfahrt-Schild des Restaurants in der Auroffer Straße. Den Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro ignorierte die verantwortliche Person und fuhr davon.

Hinweise werden unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell