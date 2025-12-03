PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zeugen nach gemeldetem Übergriff gesucht +++ In Einfamilienhaus eingedrungen +++ Einbrecher hebeln Wohnungstüren auf +++ Kirchenfenster eingeworfen

Bad Schwalbach (ots)

1. Zeugen nach gemeldetem Übergriff auf Spielplatz gesucht, Idstein-Wörsdorf, Jahnstraße, (Spielplatz "Wilhelm-Scherer-Platz") Mittwoch, 26.11.2025, 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einem gemeldeten Übergriff, der sich am vergangenen Mittwoch, dem 26.11.2025 in Idstein-Wörsdorf zugetragen haben soll, nach Zeuginnen oder Zeugen. Insbesondere eine ältere Frau mit Hund könnte für die Ermittlerinnen und Ermittler von Bedeutung sein. Wie bei der Polizei angezeigt wurde, soll es am Mittwoch zwischen 13:00 Uhr bis 14:00 auf dem Spielplatz "Wilhelm-Scherer-Platz" in Höhe der Jahnstraße zu dem Übergriff gekommen sein, bei dem mehrere Männer sowie ein Mädchen beteiligt gewesen sein sollen.

Die Ermittlungen zu dem gemeldeten Vorfall sowie möglichen Beteiligungen dauern an. Die besagte Frau mit Hund sowie weitere Personen, die am Mittwochmittag rund um den Spielplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-0 an die Kriminalpolizei in Wiesbaden.

2. In Einfamilienhaus eingedrungen,

Eltville-Rauenthal, Gartenstraße, Dienstag, 02.12.2025, 11:30 Uhr bis 22:45 Uhr

(fh)Im Laufe des Dienstags sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Eltviller Stadtteil Rauenthal eingebrochen. Hierfür suchten die Täter in einem unbeobachteten Moment zwischen 11:30 Uhr und 22:45 Uhr das Grundstück in der Gartenstraße auf und hebelten ein Fenster auf. Über diesen Weg gelangten sie in die Räumlichkeiten, durchsuchten diese und entkamen im Anschluss mit Schmuck sowie Bargeld im Gepäck.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Einbrecher hebeln Wohnungstüren auf,

Idstein, Wiesbadener Straße, Dienstag, 02.12.2025, 07:15 Uhr bis 13:45 Uhr

(fh)Am Dienstag haben Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in Idstein gleich zwei Mal zugeschlagen. Zwischen 07:15 Uhr und 13:45 Uhr kam es in zwei Wohnungen des Hauses in der Wiesbadener Straße zu einem vollendeten Einbruch sowie einem Einbruchsversuch. Während sie in dem einen Fall auf Schmuck, Bargeld und weitere Gegenstände stießen, gelangten sie gar nicht erst in die zweite Wohnung. Sie hinterließen Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Kirchenfenster eingeworfen,

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Mittwoch, 26.11.2025, 10:00 Uhr bis Samstag, 29.11.2025, 11:20 Uhr

(fh)In Bad Schwalbach haben Unbekannte in der vergangenen Woche Kirchenfenster eingeworfen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen Mittwoch und Samstag warfen die Täter zwei der Kirchenfenster mit Steinen ein und zerstörten diese. Der Schaden am Gotteshaus wird auf knapp 1.500 Euro geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

