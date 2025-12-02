PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Raub in Kiosk +++ Einbrüche in Gaststätte und Gartenhütte +++ Klassenzimmer verwüstet +++ Hakenkreuz gesprüht

Bad Schwalbach (ots)

1. Raub in Kiosk,

Idstein, Wiesbadener Straße, Montag, 01.12.2025, 17:23 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag ist ein maskierter Räuber in einem Kiosk in Idstein an Bargeld und Zigaretten gelangt. Ersten Ermittlungen zufolge suchte der Unbekannte das Geschäft in der Wiesbadener Straße um 17:23 Uhr auf und stieß dort unvermittelt eine anwesende Mitarbeiterin zu Boden. Anschließend begab er sich in den Bereich der Theke und nahm Bargeld sowie Zigaretten an sich, ehe er mit seiner Beute flüchtete. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Der Täter konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr gestellt werden.

Bei ihm soll es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten und 1,80 m bis 1,85 m großen Mann mit schlanker Statur gehandelt haben. Er war dunkel gekleidet, hatte ein dunkles Tuch vor dem Gesicht und trug eine schwarze Mütze sowie schwarze Handschuhe.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise sowie verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Gaststätte,

Bad Schwalbach, Badweg, Samstag, 29.11.2025, 15:00 Uhr bis Montag, 01.12.2025, 07:00 Uhr

(fh)Über das vergangene Wochenende ereignete sich ein Einbruch in eine Bad Schwalbacher Gaststätte. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen öffneten die Einbrecher im Badweg gewaltsam ein Fenster des Restaurants und durchsuchten die dahinterliegenden Räume. Dabei stießen sie auf Werkzeug und Kuper, nahmen es kurzerhand an sich und suchten damit das Weite. Der verursachte Schaden sowie der Wert des Diebesguts summieren sich auf knapp 2.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die Polizei zu wenden.

3. Klassenzimmer verwüstet,

Geisenheim, Winkeler Straße, Festgestellt: Montag, 01.12.2025, 10:15 Uhr

(fh)Unbekannte sind am Wochenende in eine Berufsschule in Geisenheim eingestiegen und haben ein Klassenzimmer verwüstet. Offenbar durch ein geöffnetes Fenster in das Schulgebäude in der Winkeler Straße gelangt, zerstörten sie dort mutwillig Einrichtungsgegenstände und verursachten so einen Schaden in Höhe von knapp 600 Euro.

Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Gartenhütte aufgebrochen,

Niedernhausen, Herrnackerweg, Sonntag, 30.11.2025, 11:00 Uhr bis Montag, 01.12.2025, 11:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntag- und Montagvormittag brachen Unbekannte in eine Gartenhütte in Niedernhausen ein. Zu einem unbekannten Zeitpunkt betraten die Täter das Gartengrundstück im Herrnackerweg und brachen dort gewaltsam das Vorhängeschloss sowie die dahinterliegende Holztür der Hütte auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch im Anschluss nichts entwendet. Hinweise zu dem Einbruch, bei dem ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand, nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Hakenkreuz gesprüht,

Walluf, Untere Martinsthaler Straße, Festgestellt: Montag, 01.12.2025

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte ein verfassungswidriges Zeichen in Form eines Graffitis in Walluf hinterlassen. Am Montag fiel das an die Wand einer Bahnunterführung in der "Untere Martinsthaler Straße" gesprühte Hakenkreuz auf. Dies hatte die Fertigung einer Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zur Folge.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell