Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem Wohnungseinbruch am Lilienweg in Bochum und bittet um Zeugenhinweise.

Als die Wohnungsinhaber (33 und 31 Jahre) am Samstag, 6. Dezember, gegen 18.20 Uhr nach Hause zurückkehrten, fielen ihnen drei verdächtige Männer auf, die schnellen Fußes an ihnen vorbeiliefen.

Anschließend bemerkten die Bochumer dann, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden war: Die Wohnungstür war von innen durch einen Wasserkasten versperrt und die Räumlichkeiten waren durchwühlt worden. Angaben zur Beute stehen noch aus.

Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Mann: 40 bis 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 m groß, graue Haare, Drei-Tage-Bart, schwarz gekleidet

2. und 3. Mann: 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 m groß, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart, schwarz gekleidet

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell