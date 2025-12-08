PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall: Polizei sucht beteiligten Fußgänger

Bochum (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht einen Fußgänger, der am Freitag, 5. Dezember, an einem Unfall in Bochum beteiligt war.

Eine Bochumerin (75) war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Auto auf dem Wilhelm-Leithe-Weg unterwegs und bog nach links in die Berliner Straße ab. Nach aktuellem Kenntnisstand kollidierte sie dabei mit einem Mann, der an der Fußgängerfurt die Straße überquerte.

Der Mann sei gestürzt, sei dann aber sofort wieder aufgestanden, habe "abgewunken" und sei weiter in Richtung Tankstelle gelaufen. Die Autofahrerin setzte anschließend zunächst ihre Fahrt fort, verständigte aber kurz darauf die Polizei.

Der Fußgänger wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 1,80 m groß, "normale" Statur, Drei-Tage-Bart, dunkle Kappe.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet den beteiligten Fußgänger sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

