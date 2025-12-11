PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 10.12.2025 zwischen 13:15 Uhr und 14:00 Uhr befand sich eine 60-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Wittlich-Land im Globus-Lebensmittelmarkt in Wittlich.

Ihre Handtasche samt Geldbörse hatte sie in ihrem Einkaufswagen.

In einem unbeobachteten Moment gelang es einem bisher unbekannten Täter die Geldbörse zu entwenden.

Im Anschluss an die Tat begab sich der unbekannte Täter an einen Geldausgabeautomaten und konnte hier Abhebungen von Bargeld durchführen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


