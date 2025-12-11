PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Hontheim (ots)

Am 10.12.2025 gegen 23:57 Uhr wurde im Bereich der B 421 zwischen Wispelt und Krinkhof ein verunfallter Personenkraftwagen neben der Fahrbahn festgestellt.

Anhand der Unfallspuren war folgender Unfallhergang wahrscheinlich.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B 421 aus Wispelt kommend in Fahrtrichtung Hontheim, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Infolgedessen fuhr er zunächst über einen Leitpfosten und gegen ein aufgestelltes Verkehrsschild, das die Richtgeschwindigkeit von 70 km/h anordnete.

Anschließend fuhr er durch einen, eine Viehwiese abgrenzenden Stacheldrahtzaun und anschließend ca. 30 m die leicht abschüssige Wiese hinunter.

Das Fahrzeug kollidierte dort mit einer kleinen Baumgruppe und kam anschließend totalbeschädigt zum Stillstand. Die gesamte linke Seite der Motorhaube wurde zerstört, die Airbags wurden ausgelöst und es liefen Betriebsflüssigkeiten aus.

Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Unfallbeteiligung mitzuteilen. Die montierten Kennzeichen auf dem Fahrzeug waren nicht auf dieses ausgegeben.

Vor Ort wurde das Fahrzeug gesichert, die auslaufenden Betriebsmittel gebunden und das Fahrzeug abgeschleppt.

Die Ermittlungen zum vermeintlichen Unfallverursacher wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen. Die Tatörtlichkeit wurde aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

